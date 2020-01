L’Isis torna a mandare minacce allo Stato di Israele: nuovo messaggio pubblicato dai jihadisti

L’Isis torna a far parlare di sé. Lo Stato Islamico ha lanciato una nuova minaccia nei confronti di Israele, annunciando che presto ci sarà una “nuova fase”. Il messaggio audio intimidatorio è stato pubblicato sul social network di propaganda dei jihadisti. La conferma è arrivata anche attraverso il portavoce dell’Isis Abu Hamza al Quraishi, il quale ha ribadito che il nuovo leader dell’organizzazione terroristica Abu Ibrahim al-Hashimi sta incoraggiando i suoi combattenti a compiere nuove operazioni contro Isreale.

Isis, nuova minaccia a Israele: il contenuto del messaggio dei jihadisti

“Nei prossimi giorni Israele soffrirà” – si dice nel messaggio audio pubblicato in rete dai terroristi – E’ giunto il momento di testare delle armi chimiche”. Il pericolo di un nuovo attacco e di una riapertura della ‘Guerra Santa’ è sempre in agguato e si attendono reazioni da parte dei capi di stato della comunità internazionale e occidentale.

Come riporta ‘Il Giornale‘, l’audio diffuso sulle piattaforme web dell’Isis ha una durata di 37 minuti e si esprimono concetti come la volontà di “distruggere i miscredenti“. In una parte del messaggio si parla anche dei contrasti tra Stati Uniti e Iran, e i terroristi promettono anche nuove operazioni militari in Iraq. Minacce sia al presidente degli Usa Donald Trump e dei suoi alleati definiti “crociati”: “Gli Usa credevano di aver sconfitto lo Stato Islamico dopo l’uccisione dello sceicco Al-Baghdadi, ma ora contrasteremo i piani di pace degli occidentali. I musulmani della Palestina saranno in prima linea, conquisteremo insediamenti israeliani”.