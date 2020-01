Immigrato restituisce i soldi all’uomo che lo aveva accolto. E’ questa la storia vera che sta animando le pagine dei giornali in queste ore.

E’ difficile trovare lavoro in Italia, ancora più difficile se arrivi qui da immigrato. Il razzismo, le tensioni sociali e le problematiche legate alla convivenza di diversi gruppi sociali porta ogni giorno a spunti di riflessione. Ogni tanto, però, questi rapporti non si risolvono col conflitto, ma con l’amore umano che dovrebbe animare il cuore di ogni persona. Come racconta Maria Persico, una ragazza napoletana, suo nonno ha cambiato la vita di un immigrato che era arrivato in Italia praticamente senza nulla. Come ci racconta, infatti, il nonno aveva accolto l’uomo, dandogli dei soldi che gli sarebbero serviti per cominciare a farsi una vita e trovare un lavoro. Dopo 10 anni da quell’aiuto, l’immigrato è tornato dalla famiglia napoletano per restituire loro il denaro che gli era stato prestato. Purtroppo l’uomo che lo aveva aiutato era morto, ma la famiglia si è commossa davanti a tale gesto.

Immigrato restituisce i soldi a chi lo aveva aiutato dopo 10 anni

“Hanno bussato al mio citofono:

“C’è don Giovanni? Sono Mustafà“

Un nodo alla gola : “nonno non c’è più. Se vuoi però sali, c’è nonna”

È salito. Ha abbracciato nonna come si fa con una madre. Ha pianto e le ha dato questa busta tra le mani.