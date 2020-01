Ilary Blasi sogna da una vita di condurre il reality più famoso e discusso della tv italiana. Presto potrebbe essere anche accontentata.

Ilary Blasi aveva deciso di prendersi una pausa dalla tv e per questo ha anche ceduto il tome del Grande Fratello Vip 4 ad Alfonso Signorini. Ora però per l’amatissima condutrice romana potrebbero aprirsi le porte per un clamoroso rtitorno in prima serata su Canale 5.

Un gioco ad incastri, come spesso succede in tv. Perchè Dagospia oggi ha lanciato la bomba: Alessia Marcuzzi avrebbe edciso di rinunciare all’Isola dei famosi per dedicarsi ad altri progetti. In primis ‘Lo show dei record’, il programma legato al Guinness dei Primarti che in precedenza è stato condotto da Gerry Scotti e Barbara d’Urso.

Se così dovesse essere, Mediaset andrebbe a caccia di una nuova padrona di casa per L’Isola che quest’anno parte più tardi, ad aprile. E la soluzione più logoica è quella di affidarso a chi i meccanismi dei reality li conosce bene. Come la moglie di Francesco Totti che secondo TvBlog sartebbe in pole position per cogliere la palla al balzo. In effetti dal mezzo flop degli Eurogames al fianco di Alvin non l’abbiamo più vista, questa può essere l’occasione buona.

Isola dei Famosi 2020, tutte le ipotesi sui concorrenti e sull’inviato



Visualizza questo post su Instagram 🏝 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 4 Gen 2020 alle ore 5:23 PST

Se il nome di Ilary Blasi come condutrice dell’Isola dei famosi 2020 metterebbe d’accordo tutti, è ancora in alto mare il resrto del cast. In effetti mancano più di due mesi al via e con il GF Vip ancora in ballo è presto per sbilanciarsi. Eppure nelle ultime settimane sono stati fatti già diversi nomi che potrebbero naufragare in Honduras.

Uno dei più gettonati è quello di Marco Baldini, conduttore radiofonico ed ex spalla di Fiorello in tv come in radio. Accanto a lui alcune suggestioni come Alessandra Mussolini, in un ruolo per lei assolutamente inedito esattamente come l’ex colega di Parlamento Antonio Razzi. E ancora le pornostar del presnete e del passato Luana Borgia, Milly d’Abbraccio e Valentine Demy, il rilancio di Sara Tommasi che dall’Isola era partita. Poi Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari), Jack Vanore, opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, Sylvie Lubamba e Sossio Aruta, volto noto per il Trono Over.

Capitolo inviati: anche qui nessuna certezza ma solo ipotesi. Come Filippo Nardi ex concorrente del “Grande Fratello”, Marco Maddaloni, che ha vinto la scorsa edizione e il pugile Clemente Russo. Ma il nome più caldo è quello dell’attore turco Can Yaman che il pubblico ha imparato ad amare nella serie tv ‘Bitter Sweet’