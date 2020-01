Elezioni regionali, i risultati definitivi in Emilia Romagna e Calabria confermano il successo di Bonaccini e Santelli

La tornata elettorale del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria ha rappresentato un check point molto importante per la politica italiana. Dopo l’esito delle elezioni in Umbria, con la vittoria della Lega e la crescente pressione da parte di Salvini nei confronti del governo “giallo-rosso”, le urne erano attese con ansia da ambo le parti per avere un termometro attuale della situazione.

Le due regioni coinvolte, partivano entrambe da un’amministrazione di centrosinistra. In Emilia Romagna Bonaccini era in carica dal 2014, mentre in Calabria il presidente era Mario Oliviero. Quest’ultimo non si era ripresentato per un secondo mandato, dopo aver manifestato inizialmente di candidarsi con alcune liste civiche. A giovarne è stata Jole Santelli, espressione di Forza Italia, diventando la prima governatrice donna al Sud.

I risultati sono praticamente definitivi in Emilia Romagna, dove sono state scrutinate più di 4200 sezioni sulle 4520 totali. Bonaccini conferma la vittoria con un 51,33 % di voti. La candidata della Lega, Lucia Borgonzoni si è fermata al 43,76%, un risultato commentato comunque positivamente da Matteo Salvini. Crollo totale per il Movimento 5 Stelle, con Simone Benini che ha racimolato appena il 3,4%. Nel computo complessivo dei partiti, il Pd si attesta come prima forza al 34,6 % davanti alla Lega, vicina con il 31.96%.

Elezioni regionali, i risultati definitivi in Emilia Romagna e Calabria

In Calabria, dove le sezioni scrutinate totali sono circa 2000 sui 2420 totali, La maggioranza di Jole Santelli è ancora più netta, con un 56% tondo, davanti a Filippo Callipo del centrosinistra al 30%. Anche qui male il M5S, con Francesco Aiello fermo intorno al 7%. Il Pd si attesta come partito maggioritario, con il 16%, davanti a Forza Italia, poco sotto il 12,6%. La Lega è la terza forza con il 12 %. Ottimo risultato anche per Fratelli d’Italia, all’11,4%.

Da segnalare una fortissima ripresa dell’affluenza, ormai in calo inesorabile nelle ultime tornate elettorali. In Emilia Romagna si è registrato un incoraggiante 67,1%, cifra praticamente doppia rispetto alla precedente sessione. Meno positivo invece il dato che arriva dalla Calabria, con l’affluenza che si è fermata al 44,32%, di poco in rialzo rispetto al 2014.

