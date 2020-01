Anche le elezioni in Calabria hanno avuto il loro esito, con la vittoria di Jole Santelli di Forza Italia. Gasparri e Tajani ballano di gioia sul palco.

Non solo Emilia-Romagna, ieri si sono consumate le elezioni anche in Calabria. A vincere, senza nemmeno troppi problemi è stata Jole Santelli, esponente di Forza Italia. La deputata ha infatti ottenuto il 55,7% di preferenze.

Il suo sfidante, Filippo Callipo del Partito Democratico, si è fermato al 30,3%, sopperendo alla grande campagna elettorale della Santelli.

Meglio il Movimento 5 Stelle rispetto ai risultati in Emilia Romagna. L’esponente scelto era Francesco Aiello, che ha ottenuto il 7,3% di voti. Meglio delle elezioni in Emilia Romagna, ma il risultato comunque non è servito a far entrare il partito pentastellato nel consiglio, visto che non supera lo sbarramento fissato all’8%.

All’uscita dei risultati la Santelli ha dichairato: “Un risultato enorme. Lo dedico ai miei genitori, ai miei nipotini, che come tutti bambini della Calabria devono avere la speranza di poterci vivere. E a Silvio Berlusconi, che mi ha consentito di fare politica“.

Dopo i risultati grande festa per Forza Italia, con il trio Santelli, Gasparri e Tajani, che si sono esibiti in balli folkloristici a piedi nudi. Andiamo ad analizzare il video.

Elezioni Calabria, che festa per Forza Italia – VIDEO

Il grandissimo risultato di Forza Italia ha suscitato la gioia di tutto il partito. Così poco dopo le due di notte, i principali espontenti: Santelli, Gasparri e Tajani, si sono lasciati andare a balli sfrenati.

Per celebrare la vittoria via ad un festival di balli folkloristici, tra la gioia dei presenti sul palco. inoltre un dettaglio non è sfuggito al pubblico, il ballo senza scarpe della vincitrice Jole Santelli.

L.P.

