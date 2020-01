Anche Bibbiano, il paese simbolo della campagna elettorale resta del Centrosinistra. Vittoria alle elezioni di Stefano Bonaccini del Partito Democratico.

Il Partito Democratico continua a dominare in Emilia-Romnagna. Dopo una campagna elettorale convincente, la Lega non è riuscita a strappare la regione al PD, dopo gli exit poll che vedono Stefano Bonaccini vincitore.

Una vittoria a sorpresa è arrivata anche dalle urne di Bibbiano. Il paesino in provincia di Reggio Emilia, è stato il protagonista della campagna elettorale del Carroccio, dopo lo scanadalo dei “bambini strappati alle famiglie“.

In occasione della campagna elettorale, Salvini si presentò sul palco con una bambina in braccio chiedendo “Giustizia per Bibbiano”, ma stavolta il colpo scenico del leader leghista non ha funzionato. Andiamo a vedere quali sono stati i risultati delle elezioni nella provincia di Reggio Emilia.

Elezioni, a Bibbiano trionfa il centro-sinistra

Così dopo una campagna elettorale aggressiva, la Lega non è riuscita a strappare il piccolo comune dalle mani del PD. Bibbiano è storicamente un comune di centro-sinistra, dato che si conferma anche dopo queste ultime elezioni.

Infatti il leader del PD, Stefano Bonaccini, ha ottenuto il 56,7% dei consensi, circa 3.039 voti. Subito dopo alle sue spalle, l’esponente leghista Lucia Borgonzoni con il 37,4%, circa 2006 voti a favore.

Continua a perdere di credibilità, ma soprattutto di popolarità, il MoVimento 5 Stelle che ancora una volta esce a stracci dalle elezioni. Infatti l’espontente pentastellato, Simone Benini, ha ottenuto solamente il 4,33% di voti, poco più di 200 consensi.

A far riprendere popolarità al PD, molto probabilmente, ha aiutato lo scontro tra Salvini e “le Sardine”, con queste ultime che si accontentarono della piazza adiacente al Municipio concessa alla Lega.

Per quell’occasione, Salvini, incalzando ancora sulla faccenda di Bibbiano, twittò: “Pur di riportare a casa i bambini strappati alle famiglie, sono disposto a dare la vita, se necessario“.

Insomma, arriva la prima grande sconfitta della Lega, che nei giorni precedenti alle elezioni, sembrava pronta a strappare l’Emilia Romagna dalle mani del centrosinistra.

L.P.

