A Saronno un dottore del pronto soccorso era accusato di aver ucciso 14 persone in ospedale: è arrivata la sentenza del giudice

Nell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, 11 pazienti erano morte tra il 2012 ed il 2013 in circostanze sospette. Ad essere accusato è stato Leonardo Cazzaniga, l’ex aiuto primario del pronto soccorso come colpevole di 14 omicidi volontari, tra cui anche tre familiari della sua ex compagna. Proprio quest’ultima, l’infermiera Laura Taroni era stata già stata condannata a trent’anni di carcere per aver ucciso il marito e la madre, avvelenati con la somministrazione di farmaci per il diabete. Questa mattina è arrivata la sentenza anche per il “dottor morte”.

Dottore uccise 14 persone in ospedale: ecco la sentenza del giudice

I giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio hanno condannato Cazzaniga all’ergastolo, per aver ucciso volontariamente i pazienti con un mix di farmaci somministrati in sovradosaggio e in precisa sequenza, chiamato “protocollo Cazzaniga”. Il “killer con il camice” avrebbe agito insieme a Laura Taroni, ex amante del medico, per uccidere i familiari della donna.

Un vero e proprio orrore quello delle morti in corsia, con il 64enne che ha ricevuto la condanna massima. Un fatto inquietante se consideriamo che a morire sono state persone bisognose di cure e che mai si sarebbero aspettate che il dottore avesse una mente omicida. Cazzaniga è stato assolto dall’accusa di un delitto di un altro paziente, visto che in quel caso “il fatto non sussisteva”. Molto fredda e spietata la reazione dell’ex medico del pronto soccorso di Saronno, che ha agito in piena consapevolezza.