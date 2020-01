Coronavirus, mascherine protettive sold out nelle farmacie di Roma: presto saranno di nuovo disponibili negli esercizi commerciali.

Ormai hanno tutti paura del Coronavirus e, quindi, la gente si affretta ad acquistare le mascherine protettive per evitare il contagio. A Roma, ad esempio, tantissime farmacie avrebbero già finito le mascherine proprio a causa dell’elevata richiesta della popolazione. Gli stessi esercizi commerciali – secondo quanto riferito in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – avrebbero addirittura esposto dei cartelli con la scritta ‘mascherine esaurite’ o ‘mascherine non disponibili’.

Coronavirus, mascherine protettive ‘a ruba’ a Roma

Ecco quanto dichiarato a tal proposito dal responsabile Comunicazione di Federfarma Roma, Laura Cesaroni: “Come avvenuto in passato con la Sars, c’è una vera e propria psicosi tra la gente. In ogni caso, a breve torneranno disponibili le mascherine e, visto che le consegne avvengono due volte al giorno, è impossibile che i magazzini abbiano già esaurito le scorte. All’inizio venivano acquistati soprattutto i modelli più sofisticati, ma ora la gente compra anche quelli più semplici“. La gente, dunque, teme il Corovanirus e vuole difendersi da un eventuale contagio.

