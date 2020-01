Coronavirus filmato dimostra le vere condizioni che stanno vivendo gli infetti in Cina. Le immagini stanno diventando virali, sale la paura.

Il Coronavirus sta diventando un argomento sempre più scottante. Il virus cinese è ormai sulla bocca di tutto e sta terrorizzando l’intero mondo. I numeri della popolazione cinese sono a dir poco enormi, la concentrazione sul territorio è altissima e questo crea l’ambiente ideale per un patogeno. Il virus si sta diffondendo con rapidità, come vi abbiamo raccontato il governo cinese ha fermato una popolazione di oltre 50 milioni di persone nelle provincie di Wuhan, parliamo di una popolazione che sfiora quella che vive in Italia. Le condizioni igieniche, che per forza di cose scarseggiano dato lo status d’emergenza, e la vicinanza tra le persone aumentano incredibilmente le possibilità di contagio.

Coronavirus filmato agghiacciante sulle vittime in Cina – VIDEO

Su internet in questi minuti diversi video circolano. Tale immagini, secondo diverse fonti, rappresenterebbero le vere condizioni che si registrano in Cina, e sarebbero filtrati al di fuori della cortina di ferro asiatica in questi minuti. Nei video ci sono delle scene a dir poco agghiaccianti. Si vedono persone che, improvvisamente, collassano sul pavimento. In tanti indossano le mascherine e cercano di scappare quando vedono una persona infetta perdere conoscenza. In tante ambulanze, con personale coperto completamente con tute speciali, raccolgono i corpi e li portano nelle strutture prestabilite per trattare la malattia.

Data la forte sicurezza che il governo cinese ha messo sulla faccenda ed anche i tanti filtri che arginano il libero contatti di molti cinesi con internet, non è possibile accertare che le immagini siano autentiche al 100%. Tuttavia questi video si sono diffusi solo in questi minuti e le immagini, i vestiti, i sintomi e lo stato d’emergenza corrispondono perfettamente con quello che starebbe causando il virus cinese.

Conavirus filmato testimonia le condizioni

Non è tuttavia possibile affermare con sicurezza che queste immagini ritraggano il coronavirus, ma ci sono buone ragioni per crederci, date le tante fonti che stanno facendo rimbalzare queste immagini, le stesse immagini, dappertutto.

