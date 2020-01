Calciomercato Milan, spunta un clamoroso affare col Real Madrid per l’estate: c’è la regia di Mino Raiola alla base. La trattativa potrebbe infiammare la prossima estate.

Milan, Real Madrid e Mino Raiola. Potrebbe essere questo il prossimo super triangolo dell’estate. E al centro di esso ci va un nome roboante: Gianluigi Donnarumma. Perché le dichiarazioni recenti dell’agente del fuoriclasse sono sembrate un ultimatum chiaro. In sintesi: che sia prima o dopo, il futuro di Gigio sarà altrove.

“Il progetto Milan non mi piace”, ha infatti riferito l’agente con tutta la schiettezza che lo contraddistingue. Poi ancora: “Andiamo avanti per gli altri due anni, non voglio creare un polverone, ma lui interessa a tutto il mondo. Se alla Juventus non interessasse, significherebbe che non capisce niente di calcio”.

Calciomercato Milan, Donnarumma al Real Madrid?

Ma la verità è che il polverone lo ha alzato eccome con queste dichiarazioni, perché ora più che mai sono note le intenzioni del giocatore e del suo entourage. Così si complice ancor di più il discorso rinnovo, già complicato per i conti in rosso della proprietà e la non possibilità di alzare ulteriormente l’ingaggio.

L’intenzione del fondo Elliott, infatti, è in realtà quello di ridurre i costi aziendali portando il tetto ingaggi al ribasso. Dunque appare difficile proporre un nuovo contratto a Donnarumma, quando gli attuali 6 milioni rappresentano già quasi il doppio di quanto stabilito dalla società per l’intera squadra.

In scadenza nel 2021, il Milan si ritrova così spalle al muro: o ci sarà un prolungamento immediato, oppure dovrà esserci la cessione già a fine campionato. Ed è lì che subentrano i blancos. Perché come riferisce il CorSera oggi in edicola, la squadra spagnola ora sarebbe addirittura in pole position. Insoddisfatta di Thibaut Courtois, è pronta a fiondarsi sul campione rossonero che vale 70 milioni di euro. E magari proponendo anche qualche contropartita di una lunga lista.

Ma il Real non è il solo alla finestra. In caso di cessione confermata, entrerebbero in corsa anche Juventus, Chelsea e Paris Saint-Germain che stanno monitorando la situazione già da un bel po’. Per il Milan, trattandosi di un giocatore del settore giovanile, si tratterebbe di una mega plusvalenza che potrebbe risanare i conti e rifondare virtualmente la squadra con 3-4 elementi importanti e funzionali.