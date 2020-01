Brescia, scoperto il cadavere di una donna in un parco: si tratta di una 39enne piuttosto conosciuta nel paese, la quale era scomparsa da sabato.

Scoperta scioccante quest’oggi nel bresciano. Il corpo di una donna, infatti, è stato ritrovato questa mattina nel parco pubblico di Bedizzole. Si tratta del cadavere di una 39enne, la quale mancava da casa da sabato creando non poca preoccupazione tra i familiari.

Choc a Brescia: cadavere di una donna in un parco

Come riporta l’Ansa, sul porco ci sarebbero dei chiari segni di violenza. Gli inquirenti dunque non hanno dubbi: è omicidio. Il cellulare della vittima, intanto, non era insieme al corpo ma è stato ritrovato a pezzi nella piazza del paese.

“Possiamo parlare di omicidio, altro al momento però non possiamo dire”, ha riferito il sostituto procuratore Marzia Aliatis. Stando a quanto hanno riferito alcuni testimoni a Bresciatoday, la donna sarebbe stata vista per l’ultima volta al bar Centrale di Bedizzole. Il locale, in effetti, si affaccia direttamente sulla piazza principale dove è stato appunto ritrovato il suo smartphone.

Potrebbe interessarti anche —> Broni, ragazzo investito da treno in corsa sulla Milano-Pavia

Qualcuno – si legge sempre sul quotidiano lombardo – l’avrebbe vista litigare in modo piuttosto animato con un uomo più giovane all’interno del bar. Si sarebbe trattato di un diverbio piuttosto intenso, col ragazzo che avrebbe seguito la donna una volta andata via.

Il tutto, adesso, è al vaglio dei Carabinieri. Il corpo senza vita è stato nel frattempo ritrovato in una scarpata del parco che separa l’area verde dallo stabile che ospita il Cosp. Non si esclude sia stato trasportato solo successivamente lì per nasconderlo.