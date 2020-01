Nicolò Zaniolo incontra il Papa. Che emozione per il giocatore della Roma

Nel match contro la Juventus, Nicolò Zaniolo ha subito un pesante infortunio: l’intervento dello staff medico romanista è stato immediato, con la barella mobile entrata in campo per soccorrerlo e portarlo fuori. La sensazione era quella di un problema grave e lo confermano le prime frammentarie informazioni. Il verdetto del professor Mariani è chiara: rottura del crociato e operazione immediata.

Preoccupazione per l’Italia intera per quello che è un gioiellino della Nazionale italiana, lo stesso Nicolò Zaniolo ha promesso di tornare quanto prima. Intanto la visita al Papa: questa mattina ha avuto il piacere di incontrare Papa Francesco che gli ha regalato una Bibbia. “Un’emozione unica…da pelle d’oca” scrive il calciatore giallorosso su Instagram.

Zaniolo, striscione choc dei tifosi della Lazio

📹 VIDEO – #Trigoria, pessimo striscione contro #Zaniolo da parte dei tifosi della Lazio: “Come Rocca, zoppo de Roma” #derby #RomaLazio pic.twitter.com/pUj8tHQrRl

— laroma24.it (@LAROMA24) January 25, 2020

Stamane all’arrivo nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, gli addetti si sono ritrovati di fronte a uno striscione offensivo nei confronti di Zaniolo.

“Zaniolo come Rocca … Zoppo di Roma“, questo il testo dello striscione seguito dall’immagine di una sedia a rotelle. Il riferimento è a Francesco Rocca, ex calciatore della Roma negli anni ’70-’80 per il quale nel derby funesto in cui perse la vita il tifoso laziale Vincenzo Paparelli venne esposto uno striscione analogo (Rocca zoppo di Roma) indirizzato al calciatore, vittima di numerosi infortuni nella sua carriera.