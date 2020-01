A Torino è stato espulso un tunisino perché favoriva l’immigrazione clandestina legata all’estremismo islamico. L’uomo è stato rimpatriato

A Torino è stato scoperto un sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con persone legate al mondo del radicalismo islamico che venivano in Italia illegalmente. Il gruppo criminale è stato scoperto dalla Digos del capoluogo piemontese e un tunisino di 40 anni è stato rimpatriato. Walid Fanni, questo il nome del capo del clan arrestato, è stato trattenuto presso Centro di Permanenza per il Rimpatrio insieme ad un altro suo connazionale, quest’ultimo irregolare e senza fissa dimora, in attesa di espulsione.

Torino, favoriva l’immigrazione clandestina: rimpatriato un tunisino

Le perquisizioni effettuate dalla Digos di Torino ha portato alla luce un sodalizio criminale che favoriva l’arrivo in Europa di persone legate al terrorismo islamico. Sono stati trovati e sequestrati presso il Cpr documenti falsi volti al rilascio di permessi di soggiorno e l’ingresso illegale di immigrati clandestina in Italia e in Francia. L’uomo arrestato e rimpatriato potrebbe essere arrivato nel nostro paese passando dal confine di Ventimiglia attraverso i passeur, organizzazione di trasporti dei clandestini.

Fanni è considerato il leader del gruppo ed il punto di riferimento per molti connazionali, che si appoggiavano a lui e alla sua dimora torinese per avere i falsi permessi di soggiorno. Il tunisino era già noto alle forze dell’ordine, visto che già lo scorso 18 gennaio era stato rimpatriato in Francia. L’organizzazione criminale era composto da 5 persone, tutte denunciate per favoreggiamento all’entrata irregolare in Europa, tra cui anche un italiano.