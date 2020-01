Arriva l’allarme del Garante della Privacy per Tik Tok. Infatti emergono dubbi sul trattamento dei dati dell’applicazione cinese, vediamo i dettagli.

Scatta un nuovo allarme per l’applicazione cinese Tik Tok. L’applicazione musicale è infatti molto in voga soprattutto tra i giovanissimi, che si divertono a recitare in playback le canzoni alla moda del momento.

Il grave allarme però riguarda un argomento molto delicato, ossia la Privacy. A lanciare l’allarme è stato proprio il Garante della Privacy per la protezione dei dati personali, che ha chiesto al Comitato europeo una task force speciale.

L’argomento però non è nuovo, infatti già ad inizio del mese, gli USA avevano vietato l’utilizzo dell’app nell’esercito americano. Infatti secondo il Governo Americano era considerata una “minaccia informatica“.

Tik Tok, le segnalazioni e le reazioni al caso

Ad inviare la lettera al Comitato Europeo, ci ha pensato proprio Antonello Soro, presidente dell’Autorità Garante. Infatti Soro nella lettera sottolinea: “alcune segnalazioni in merito alle possibili vulnerabilità che presenta questa app per smartphone e come anche altre Autorità, come l’Ico inglese e l’Ftc americana, abbiano già proceduto ad avviare indagini autonome“.

Infine Soro ha richiesto la massima attenzione sul caso, chiedendo che la questione venga posta anche a Bruxelles il prossimo 28-29 febbraio.

Sul caso, inoltre, è intervenuta anche la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. Infatti l’esponente del partito di Silvio Berlusconi, ha affermato: “Abbiamo denunciato per primi i rischi di un utilizzo distorto dei dati dei nostri bambini, oltre alla pericolosità della piattaforma stessa.” La Ronzulli ha poi continuato: “Anche alla luce dell’elevato numero di minori che utilizzano questo social, in forte espansione“.

Mentre invece, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ritiene: “giusto l’appello del Garante, al quale avevamo chiesto di intervenire su TikTok, dopo la falla che era stata resa pubblica solo ad inizio mese, ma che era stata scoperta in realtà a novembre“.

L’obiettivo di dona è quello di andare a scoprire la stessa falla che fu scoperta su WhatsApp, e che metteva rischio milioni di dati degli utenti. Vedremo se la richiesta di presentare il caso a Bruxelles sarà accolta o respinta dal Comitato Europeo.

L.P.

