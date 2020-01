Spruzzava deodorante su colleghi stranieri e li offendeva e umiliava, postando tutto sul web. Dopo la denuncia, è arrivata la stangata del giudice.

Spruzzava deodorante su colleghi stranieri, poi, non contento, pronunciava anche frasi razziste. “Lavatevi”, “Perché non vi lavate mai?”, “alzate queste ascelle che puzzate”. Il tutto mentre veniva immortalato e poi orgogliosamente postato sui social.

Spruzzava deodorante ai colleghi stranieri: il verdetto del giudice

Il tutto è avvenuto in un locale a Milano, dove ad abusare era un pizzaiolo nei confronti di due dipendenti stranieri presenti nel medesimo locale. E’ stato proprio il video postato sul web a far scattare il tutto. Segnalato alle autorità, le immagini hanno fatto scattare il tribunale del lavoro di Milano.

Il giudice ieri si è espresso: risarcimento di 8 mila euro a favore dei due dipendenti, per “molestie razziali” a causa del diretto interessato ma con responsabilità diretta sulla stessa società per aver creato “un ambiente non inclusivo e di non accoglienza”.

Nonostante questa si fosse defilata, prendendo le distanze dalle frasi e dal gesto del pizzaiolo, la conseguenze sono ricadute anche sulla stessa. “Tra gli obblighi di un datore di lavoro – si legge nell’ordinanza del giudice – c’ è anche quello di assicurare ai propri dipendenti un ambiente lavorativo dove nessuno sia vittima di soprusi o atteggiamenti degradanti, umilianti e discriminatori”.