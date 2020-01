Roma-Lazio, il Derby delle Coreografie: che spettacolo sugli spalti poco prima dell’inizio della super sfida della 21esima giornata di Serie A.

E’ il giorno del derby della Capitale che mette di fronte Roma e Lazio in una delle sfide più attese di questa 21esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno perso due delle ultime tre partite di campionato e occupano al momento la quarta posizione in classifica, mentre l’undici biancoceleste è in formissima ed è terzo alle spalle di Juventus e Inter. I presupposti per assistere ad un derby emozionante e spettacolare, insomma, ci sono tutti.

Roma-Lazio, le due coreografie spettacolari: FOTO

Il derby, però, ha già regalato un grandissimo spettacolo sugli spalti poco prima del fischio d’inizio. I tifosi delle due squadre, infatti, si sono resi protagonisti di coreografie spettacolari sulle rispettive curve per caricare i loro idoli all’ingresso in campo. La parola passa ora al campo: in palio ci sono tre punti fondamentali in chiave scudetto e in ottica Champions League. Chi la spunterà alla fine? Ecco le FOTO delle coreografie dei tifosi di Roma e Lazio:

