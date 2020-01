Grossa tragedia in Perù: esplode un’autocisterna, il bilancio a Lima è tremendo. Ecco cosa ha causato lo scoppio. Oltre a vittime e feriti ci sono anche abitazioni distrutte.

Tragedia in Perù: esplode un’autocisterna di gas, con un bilancio di 14 morti totali e ben 50 feriti. Il dramma si è consumato giovedì scorso in un sobborgo della capitale, a Lima, e tra le vittime ci sono anche 5 bambini.

Maxi incendio in Perù: esplode autocisterna

Come riferisce la stampa locale, il tutto è avvenuto alle 07.00 del mattino. Il mezzo stava attraversando tranquillamente Villa El Salvador, un sobborgo di 50.000 abitanti a sud della città, quando è improvvisamente avvenuta l’esplosione.

Questa – secondo le indagini – sarebbe stata causa di alcune perdite di gas e da un tubo che si sarebbe sganciato. La deflagrazione è stata letale per le tante vittime che erano nelle vicinanze al momento dell’incidente. Non tutte però sono morte sul colpo.

Diverse hanno lottato fino alla fine in ospedale, come una donna di 39 anni ricoverata con gravi ustioni e che ha esalato il suo ultimo respiro proprio ieri. Malgrado l’arrivo piuttosto puntuale dei soccorso, non c’è stato molto da fare per le diverse persone coinvolte. E sono stati necessari ben 13 camion dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nel dramma sono state distrette anche una 15ina di case.