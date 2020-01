Sabato sera infuocato nelle province di Napoli, coinvolti tutti minorenni

Il sabato sera desta spesso preoccupazione alla tranquillità di tutti i quartieri d’Italia, quando a diventare violenti sono i più piccoli, la preoccupazione non può far altro che aumentare. Questo il quadro di un sabato sera all’insegna della movida violenta in giro per le province di Napoli. In particolare, è stato pubblicato un video – successivamente diffuso dalla zia della vittima – che ritrae una ragazzina aggredita da un branco di altrettante ragazzine. L’età si aggira tra i tredici ed i sedici anni, nel parcheggio dell’Uci Cinemas di Casoria, un gruppo di ragazzine scatena una rissa.

Com’è arrivato l’uomo a questo? Se la violenza non è giustificabile, figurarsi tra ragazzine. Eppure è questo il triste – perché desta soltanto tristezza – epilogo di un sabato sera come tanti altri. Non sono stati resi noti i motivi del litigio tra le ragazze, ma l’ira mostrata nel video è a dir poco spaventosa.

Napoli, movida violenta: un altro caso

Altro caso di movida violenta in provincia di Napoli. Questa volta siamo a Giugliano in Campania. La mamma di un ragazzino di 13 anni racconta: “Buongiorno a tutti.voglio raccontarvi con enorme tristezza quello che è successo ieri sera a giugliano. Mio figlio di tredici anni si trovava nei pressi dello chalet con degli amici,quando all improvviso si sono avvicinati un gruppo di ragazzi di età circa 16/17 e hanno schiaggeggiato un ragazzo della comitiva di mio figlio senza motivo,solo per puro divertimento. Dopodiché gli amici di mio figlio,spaventati, sono scappati via. Sono rimasti li ,vittime di questi esseri inutili, mio figlio e un altro amico presi di mira, sono stati rincorcorsi per essere picchiati. Ma per fortuna, sono riusciusciti a dileguarsi.



Punto della situazione: mio figlio mi ha chiamato con voce tremante dicendo di andarlo a prenderlo subito,ed era nascosto dientro ad una macchima per la paura di essere picchiato senza motivo. Mi dispiace dirlo, perché é il paese dove sono nata. Ma é diventato un paese di merda. E non venisse il sindaco a dirci di far uscire i nostri figli per questo paese invivibile. Da oggi andranno anche loro solo ad Aversa”.