Napoli-Juventus, tutto sul posticipo della 21.a giornata di Serie A con il video degli highlights e il tabellino con voti e pagelle

Nella partita più attesa del campionato nel capoluogo campano, il Napoli sorprende la Juventus 2-1 al San Paolo. Vittoria meritata per gli uomini di Gattuso contro una Juventus poco inspirata per larghi tratti di partita. I due gol entrambi nella ripresa con Zielinski, lesto a respingere una corta respinta di Szczęsny e a sorprendere la distratta marcatura di Cuadrado, e Insigne che chiude la contesa con una girata al volo deviata da De Ligt. Nel finale, il guizzo di Cristiano Ronaldo (in gol per l’ottava partita consecutiva) è solo una magra consolazione per i bianconeri che ora primeggiano con 3 punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Lazio (che deve recuperare il match con il Verona).

San Paolo in visibilio, dopo quattro interminabili minuti di recupero (con la girata di Higuain neutralizzata da Meret), per la vittoria degli azzurri che fermano così la striscia di quattro sconfitte di seguito in casa. Ritorno amaro per Sarri nello stadio che lo ha amato nelle stagioni passate. Come prevedibile, l’ex allenatore partenopeo è stato accolto da una bordata di fischi all’ingresso in campo. Applausi invece per Gattuso che, in una settimana, ha portato i suoi anche in semifinale di Coppa Italia, battendo la Lazio. Che si arrivata l’attesa svolta per il Napoli …

Napoli-Juventus, Tabellino e Voti

NAPOLI : Meret 6; Hysaj 6, Di Lorenzo 6, Manolas 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6, Demme 6 (69′ Lobotka 6), Zielinski 7 (81′ Elmas sv); Callejon 6, Milik 5,5, Insigne 7,5.

JUVENTUS : Szczesny 5,5; Cuadrado 5,5, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5,5; Bentancur 6, Pjanic 6 (49′ Rabiot 6), Matuidi 5 (72′ Douglas Costa 5.5); Dybala 5 (72′ Bernardeschi sv); Ronaldo 6,5, Higuain 6

Marcatori: Zielinski(I), Insigne(I), Ronaldo(J)

Ammoniti: Demme(N), Bentancur(J), Rabiot(N), Hysaj(N), Bernardeschi(J), De Ligt (J), Cristiano Ronaldo (J)

Gli Highlights di Napoli-Juventus

Per il video con i gol e gli highlights di Napoli-Juventus – CLICCA QUI