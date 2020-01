Arriva la Mini Cooper totalmente elettrica. La casa automobilistica inglese, presenta l’iconica automobile in versione “green” a Miami.

Una delle vere e proprie macchine iconiche sposa l’ecologia. Stiamo parlando della Mini Cooper, che ha deciso di presentare il modello ecologico di una delle macchine più note della storia.

Il modello non cambia, se non qualche accorgimento estetico per rendere l’auto al passo con i tempi. Infatti, come si può vedere in figura, è stata aggiunta una vistosa linea gialla proprio sul paraurti proprio per segnalare la svolta ecologica. La stessa tonalità di giallo, inoltre è stata scelta la stessa tonalità di colore anche per il rivestimento degli specchietti.

La parte posteriore, invece, è rimasta pressochè identica, ma non sfugge agli occhi piuù attenti, la mancanza del tubo di scappamento.

Altra differenza che solo i più attenti riusciranno a notare, è la crescita in altezza di circa 2 cm, attuata per fornire maggiore sicurezza al pacco batterie. Cresce inoltre anche il peso, che raggiunge i 1.365 kg. Gli interni restano eleganti, tipici della Mini, rivestiti in pelle. Mentre invece spicca il nuovo quadrante con design Black Panel, attraverso il quale si potrà monitorare il funzionamento dell’auto.

Mini Cooper, le altre novità della versione eco

Ma le novità della nuova Mini non sono finite qua. Infatti con le levette di comando tradizionali sarà possibile regolare il sistema di rigenerazione della frenata tra due diversi livelli di freno motore. Mentre invece se si viaggia in città, con la funzione della frenata rigenerativa, si potrà guidare senza mai toccare il freno.

Il motore elettrico dell’automobile è posizionato sull’assale anteriore e riesce a raggiungere una potenza di ben 184 CV, oltre che una coppia di 270NM, già disponibile a 0 giri, in grado di passare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

I consumi di questa versione elettrica, come quanto dichiarato dall’azienda britannica, dovrebbero aggirarsi tra i 13,2 e i 15 kWh/100 km. Mentre la batteria dell’auto dovrebbe durare dai 235 ad un massimo di 270 Km.

In Italia la versione elettrica di questa auto sarà disponibile da marzo, con un prezzo che parte dai 33.900 euro per la versione Se S, fino ad arrivare ai 41.500 euro per la versione più grande, la SE XL.

L.P.

