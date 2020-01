Iraq, 5 razzi vicino all’ambasciata Usa a Baghdad: al momento non si registrerebbero vittime in seguito a quanto accaduto.

Tensione di nuovo alle stelle in Medio Oriente, dopo quanto accaduto a inizio anno con la morte del generale iraniano Qassem Soleimani. Secondo quanto riferito in questi istanti da ‘tgcom24.mediaset.it’, almeno 5 razzi katiuscia sarebbero infatti caduti nei pressi dell’ambasciata Usa nella Zona Verde di Baghdad. A rivelarlo per primi sarebbero state due fonti delle forze di sicurezza e al momento non si registrerebbe alcuna vittima in seguito a quanto accaduto nella capitale dell’Iraq.

Iraq, 5 razzi vicino all’ambasciata Usa a Baghdad

Ma non è finita qui. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa francese ‘Agence France-Presse’, al momento della caduta dei razzi si sarebbe sentito un fortissimo boato sulla riva occidentale del fiume Tigri. Ovviamente seguiremo con attenzione questa vicenda nelle prossime ore e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di ulteriori novità. Intanto, però, in Medio Oriente la tensione è di nuovo alle stelle, proprio come qualche settimana fa.

