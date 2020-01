India, tigre entra in un villaggio e uccide 3 persone: ecco l’inquietante video che sta facendo in queste ore il giro del mondo.

Aggressione choc in un villaggio indiano, dove una tigre ha fatto irruzione all’improvviso e ammazzato 3 persone. La tragedia è avvenuta precisamente nel piccolo paese di Tumsar nello stato del Maharashtra, dove il grosso felino sarebbe entrato verso ora di pranzo e avrebbe subito scatenato l’inferno aggredendo diverse persone. Oltre ai 3 morti, ci sarebbero anche diversi feriti e immediatamente sarebbe arrivata una squadra del dipartimento forestale per provare a prendere la tigre, non senza difficoltà.

India, tigre uccide 3 persone in un villaggio: il Video

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile in India e ad agosto del 2019 una quarantina di persone furono addirittura costrette ad uccidere con i bastoni una tigre che era entrata nel loro villaggio. Episodi simili, in ogni caso, accadono soprattutto nelle periferie dei villaggi, ma adesso in India è tornate il terrore per questo enormi felini. Ecco il VIDEO dell’aggressione da parte della tigre nel villaggio:

