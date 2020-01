Elezioni regionali Emilia Romagna: cresce l’attesa per l’appuntamento che potrebbe cambiare gli equilibri nel governo. Ecco i possibili scenari in caso di vittoria della Lega

Elezioni regionali Emilia Romagna: quello che arriverà nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio è certamente uno dei risultati più attesi. E già dai primi exit poll cominceremo a capire di più sugli equilibri in regione e sulle ricadute che arriveranno anche per il governo.

Tutti i sondaggi annunciano un testa a testa tra il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) e la leghista Lucia Borgonzoni, appoggiata da tutto il centrodestra. Con loro anche Simone Benini (M5S), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista), Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) e Domenico Battaglia (Movimento 3V). I seggi, esattamente coma il Calabria, verranno chiusi alle 23 (ma chi è dentro entro quell’ora potrà ancora votare in caso di coda). E fin da subito tutte le tv saranno collegate per dare un resoconto completo sulle proiezioni di voto.

Elezioni regionali: possibili scenari in caso di vittoria della Lega

Lunga propaganda elettorale, tantissime proteste e tantissimi assensi anche da personaggi famosi: questo il riassunto della preparazione della Lega alle elezioni regioali in Emilia Romagna.

A contendere la leadership della regione c’è la leghista Lucia Borgonzoni, supportata da Matteo Salvini in campagna elettorale e osteggiata soprattutto dalle manifestazioni da parte del Movimento delle Sardine. La destra punta al colpaccio in casa del nemico, una vittoria che sarebbe storica e che potrebbe dare una svolta decisiva verso il comando della Nazione. Resta in disparte Simone Benini, candidato del M5S, che spera di non scendere troppo al di sotto della doppia cifra per non creare ancora più caos tra i grillini. Importante sarà il dato sull’affluenza alle urne: a maggio, in Emilia, fu superiore al 50% e a prevalere fu il Centrodestra, vedremo se questo risultato sarà confermato o ribaltato.