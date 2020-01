Elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria: cresce l’attesa per l’appuntamento che potrebbe cambiare gli equlibri nel governo

Elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria: quello che arriverà nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio è certamente uno dei risultati più attesi. E già dai primi exit poll cominceremo a capire di più sugli equilibri in regione e sulle ricadute che arriveranno anche per il governo.

Tutti i sondaggi annunciano un testa a testa tra il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) e la leghista Lucia Borgonzoni, appoggiata da tutto il centrodestra. Con loro anche Simone Benini (M5S), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista), Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) e Domenico Battaglia (Movimento 3V). I seggi, esattamente coma il Calabria, verranno chiusi alle 23 (ma chi è dentro entro quell’ora potrà ancora votare in caso di coda). E fin da subito tutte le tv saranno collegate per dare un resoconto completo sulle proiezioni di voto.

Elezioni regionali, quando arrivano gli Exit Poll

Sky Tg24 dalle 23, sui canali 50 del digitale terrestre e 100 di Sky è pronto per una diretta integrale che andrà avanti tutta la notte. Anche Rai 1 trasmetterà gli exit poll e le proiezioni (a cura del Consorzio Opinio) sull’Emilia-Romagna e sulla Calabria, nello Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa dalle 22.50. Stesso discorso per Rai News24. Mediaset invece non interromperà Barbara D’Urso ma sposta tutto su Rete 4: Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili , sarà in onda dalle 22.40. Infine lo Speciale del Tg La7 condotto dal direttore Enrico Mentana, comincerà alle 23 con proiezioni SWG (ma non exit poll o instant poll) .