Emilia Romagna è record. Le elezioni politiche nella regione hanno chiamato tantissimi cittadini alle urne per decidere il futuro del proprio territorio.

In Emilia Romagna è record. Tantissimi cittadini hanno risposto positivamente alla chiamata alle urne ed in migliaia accorrono per partecipare attivamente alla vita politica del proprio Paese. Con queste elezioni, infatti, il territorio emiliano dovrà decidere i propri rappresentanti e dare un chiaro segnare per quello che sarà il suo futuro. Da sempre il territorio è stato la madrepatria di tanti gruppi di sinistra, trasformando la regione in uno dei pochissimi baluardi delle forze di sinistra che permangono in Italia. Ma con la Lega che aumenta sempre di più la propria base elettorale, è difficile, se non impossibile, prevedere chi riuscirà a spuntarla.

Elezioni Emilia Romagna, è record di affluenza alle urne: i numeri

Intanto già è record. Secondo quanto riporta ANSA, infatti, in Emilia Romagna non si registrava un tasso d’affluenza alle urne così alte da tantissimo tempo. Alle 19, infatti, secondo i dati condivisi dal Viminale, l’affluenza ha toccato la punta del 58,82 per cento. Un risultato che è addirittura doppio rispetto quello delle precedenti consultazioni del 2014. Allora, infatti, sempre gli stessi seggi, erano riusciti ad ottenere un’affluenza di appena il 30,89 per cento. Ricordiamo tutti i candidati alle elezioni nella regione: Stefano Bonaccini (Pd) e la leghista Lucia Borgonzoni, appoggiata da tutto il centrodestra. Con loro anche Simone Benini (M5S), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista), Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) e Domenico Battaglia (Movimento 3V). I seggi, esattamente coma il Calabria, verranno chiusi alle 23 (ma chi è dentro entro quell’ora potrà ancora votare in caso di coda).

