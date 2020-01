Elezioni Emilia Romagna, gli exit poll sono appena stati pubblicati dalla RAI. Stando alle ultime notizie ci sarebbe un trend deciso.

Le Elezioni in Emilia Romagna stanno cominciando a dare frutto ai primi exit poll. Ricordiamo che tale statistica non è matematica e precisissima, ma di certo possono dare un’idea di quello che pensano gli italiani. Qualche volta i risultati vengono poi sbugiardati dalla matematica dei risultati ufficiali, ma per ora, in attesa di dati precisi, ci può riflettere solo su quello.

Elezioni Emilia Romagna, gli exit poll: sinistra in vantaggio

I seggi dell’Emilia Romagna sono ora chiusi. Dalle 23 nessuno può entrare, ma chi era già in fila potrà continuare a stare lì e votare. Gli exit poll pubblicati dalla RAI dipingono una regione in cui il centrosinistra è leggermente in vantaggio rispetto al centrodestra. Il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è avanti con una forchetta di 47-51, contro 44-48 della principale avversaria, la leghista Lucia Borgonzoni appoggiata da Salvini. Terzo, molto staccato, il 5Stelle Simone Benini è tra il 2 e il 5. Ultimo posto per Potere al Popolo con la sua candidata Marta Collot.

Bisogna ricordare che nella regione è possibile il voto disgiunto. E’ quindi possibile votare per una lista e per il rappresentante di una lista opposta. Nelle prossime ore si avranno senza dubbio informazioni e dati molto più precisi, seguitici per aggiornamenti costanti.

Gli ultimi exit poll aggiornati

AGGIORNAMENTO ORE 23:30. La RAI ha pubblicato degli exit poll molto più precisi, dando una visione ancora più specifica e millesimale su quelle che sono state le preferenze degli italiani. Il gruppo di centrosinistra capeggiato da Stefano Bonaccini sarebbe al 48-52. Gli avversari della Lega al 43-47. Il M5S di Benini balla tra il 2 ed il 5. Sempre tra lo 0 e l’1 per Potere al Popolo.