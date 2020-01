Al via le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria: ecco le ultime impressioni prima degli exit pol e i possibili scenari

Dopo settimane intense di campagna elettorale finalmente si vota. Da questa mattina, fino alle ore 23, i cittadini di Emilia Romagna e Calabria si recheranno nelle urne elettorali per scegliere il governo della propria regione. Sarà un voto molto importante, non solo a livello locale, ma avrà dei risvolti anche in chiave nazionale, per capire quale livello di gradimento ha ancora la maggioranza in Parlamento in due regioni così importanti e popolate. Circa 6 milioni e mezzo di persone, infatti, in queste ore sono chiamate a dare il proprio giudizio sull’operato della politica e inevitabilmente la campagna elettorale portata avanti e incentrata soprattutto sui leader dei partiti avrà influito.

Elezioni Emilia Romagna e Calabria: ultimi sondaggi e possibili scenari politici

Sarà una giornata lunghissima quella oggi, domenica 26 dicembre, perché dal risultato del voto nelle due regioni si capiranno molte cose sul futuro della politica italiana. In Calabria la vittoria della coalizione di Centrodestra appare molto probabile ascoltando i rumors e le impressioni degli addetti ai lavori.

La candidata di Forza Italia Jole Santarelli è data in netto vantaggio, c’è chi addirittura pronostica una larga vittoria nei confronti del candidato PD, l’imprenditore alimentare Filippo Callipo. Da capire il gradimento nei confronti di Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle, che in Calabria nel maggio 2019 alle europee risultò il primo partito con il 27% dei voti.

Elezioni regionali 2020, intenzioni di voto e probabili risultati

Se in terra calabrese il risultato appare scontato, diverso è per l’Emilia Romagna. Da sempre, cioè dal 1970 quando furono istituite le elezioni per il consiglio regionale, il territorio è stato a comando “rosso”, ovvero governato da partiti di sinistra. Mai come questa volta, però, la supremazia comunista è stata così in bilico, con il Centrodestra che avanza prepotentemente. Si prospetta un testa a testa appassionante fino all’ultimo voto, con il PD che punta tutto sulla riconferma di Stefano Bonaccini, presidente in carica dal 2014.

A contendere la leadership della regione c’è la leghista Lucia Borgonzoni, supportata da Matteo Salvini in campagna elettorale e osteggiata soprattutto dalle manifestazioni da parte del Movimento delle Sardine. La destra punta al colpaccio in casa del nemico, una vittoria che sarebbe storica e che potrebbe dare una svolta decisiva verso il comando della Nazione. Resta in disparte Simone Benini, candidato del M5S, che spera di non scendere troppo al di sotto della doppia cifra per non creare ancora più caos tra i grillini. Importante sarà il dato sull’affluenza alle urne: a maggio, in Emilia, fu superiore al 50% e a prevalere fu il Centrodestra, vedremo se questo risultato sarà confermato o ribaltato.