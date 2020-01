Continuano i casi di Coronavirus nel mondo. Dopo il possibile contagio in Canada, arriva un nuovo possibile contagio in Europa, stavolta in Austria.

Dopo il possibile contagio in Canada, riportato questa mattina, continua a far parlare di se il misterioso Virus Cinese che sta mettendo nel panico il mondo intero.

Come abbiamo detto la situazione è peggiorata, in Cina continua a crescere il numero delle vittime e dei contagiati, ed il virus sembra diffondersi in vari paesi del mondo.

Noti sono stati i primi casi negli Stati Uniti, poi in Francia ed infine anche in Canada. Adesso si torna aparlare della malattia in Europa, dopo l’ultimo caso sospetto a Vienna in Austria. Andiamoa scoprire tutti i dettagli.

Coronavirus, possibile contaggio in Austria: i dettagli

La notizia si è subito diffusa in tutta Europa, di un nuovo contagio stavolta registrato in Austria. infatti secondo i giornali locali, a vienna, un’assistente di volo cinese, arrivata nella capitale austriaca lo scorso 24 gennaio e che nei giorni precedenti è stata a Wuhan, è adesso ricoverata d’urgenza in ospedale.

L’assistente, con molte probabilità infetta dal Coronavirus, adesso è ricoverata all’ospedale Kaiser Franz Josef in quarantena, dopo che i medici avevano registrato una forte febbre.

Il direttore medico degli ospedali viennesi, Michael Binder, ha parlato riguardo al caso, affermando: “Non possiamo escludere che si tratti di coronavirus“.

Così torna a crescere la tensione e la paura in Europa, per un virus di cui non si sa ancora certamente la natura, ma soprattutto di cui non si ha ancora una cura.

