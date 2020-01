Continua ad espandersi il misterioso virus cinese chiamato con il nome di Coronavirus. Infatti, nelle ultime ore, si è registrato il primo caso in Canada.

Non si ferma l’espansione del famoso virus cinese, noto a tutti come Coronavirus. La situazione nelle ultime ore sembra peggiorare, come dichiarato proprio dal capo di stato cinese, Xi Jinping.

Infatti non solo stanno crescendo il numero di morti a causa del misterioso virus, ma iniziano a registrarsi i primi casi anche al di fuori della Cina. Prima negli Stati Uniti, poi in Francia fino ai primi sospetti in Italia, la situazione sembra essere sempre più complicata.

Intanto nel paese che ha dato vita a questo virus, ci sono ben 2000 persone infette dal virus, e ben 56 hanno perso la vita. Crescono quindi i controlli, con screening anche all’ingresso delle stazioni dei treni. Intanto sempre per motivi di sicurezza, ad Hong Kong ha chiuso Disneyland per evitare ulteriori contagi.

Ed intanto il virus sembra espandersi anche nel mondo. Infatti non solo Stati Uniti e Francia, adesso si è registrato il primo caso anche in Canada, andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Coronavirus, registrato il primo caso in Canada

La paura del contagio, così, cresce non solo in Cina ma in tutto il mondo.

La Cina ogni anno attrae milioni di turisti da ogni angolo del globo, e forse proprio i turisti di ritorno dal paese cinese potrebbero portare la malattia nel mondo. Infatti nella giornata di ieri si è venuto a verificare il primo caso di persona infetta in Canada.

L’uomo avrebbe circa 50 anni, ed è stato recentemente a Wuhan in Cina e poi a Guanzhou, prima di rientrare nel paese della foglia d’acero. Ha parlare sul caso ci ha pensato un medico canadese, David Williams, responsabile del reparto sanitario in cui è ricoverato l’uomo. Williams ha infatti affermato: “Dopo i primi esami ci sono il 95% di possibilità che si tratti del virus“.

Così continua a diffondersi questo virus, mentre gli esperti di tutto il mondo, stanno cercando di trovare quanto prima un vaccino che eviti ulteriori contagi.

L.P.

