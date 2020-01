Coca Cola, dato allarmante: 44 cucchiaini di zucchero in quella extralarge mentre la classica ne conterrebbe circa 6 di cucchiaini.

E’, senza ombra di dubbio, una delle bevande più amate e vendute in tutto il mondo, ma la Coca Cola rischia di avere effetti devastanti sul nostro organismo. E la conferma arriva dal presidente e amministratore delegato della famosa casa produttrice, James Quincey, che avrebbe ammesso che il formato extralarge della Coca Cola contiene una quantità di zucchero pari a 44 cucchiaini. La classica lattina, invece, ne conterrebbe circa 6 di cucchiaini.

Coca Cola, cucchiaini di zucchero nel formato extralarge

E’ importante, dunque, che tutti i consumatori siano correttamente informati del quantitativo di zucchero presente nella bibita più amata del pianeta. Soprattutto perché proprio l’eccesso di zuccheri sarebbe responsabile di diverse problematiche importanti come l’obesità e di patologie da non trascurare assolutamente come il diabete. Attenzione, dunque, a non esagerare con la Coca Cola il cui consumo eccessivo rischia di esporre i consumatori a diverse problematiche di salute.

