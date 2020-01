Cane salva padrona dal Coronavirus. E’ questa l’ultima storia vera che vi raccontiamo in questo episodio della rubrica firmata Inews24.

Il cane è il migliore amico dell’uomo. Da centinaia di anni la fedeltà dell’animale quadrupede è fonte di detti e di saggezza popolare. A differenza dei gatti, ad esempio, è noto che la fedeltà dei canidi sia superiore. Vengono a farci le feste quando rientriamo in casa, ci aspettano alla porta od alla finestra, riconoscendo i nostri passi. Proteggono la casa da possibili intrusi e stanno con i più piccini, aiutandoli a scoprire se stessi e l’ambiente che li circonda. I cani, insomma, sono un dono, un qualcosa che non può essere spiegato e che cambia la vita di chi ne possiede uno. Proprio un cane è il protagonista della storia di oggi, dato che ha salvato la vita della propria giovane padrona dal Coronavirus.

Cane salva padrona dal Coronavirus strappandole il passaporto

Stando a quanto racconta una giovane donna su 9GAG, il proprio cane le avrebbe salvato la vita. Come riporta il suo post, datato 13 gennaio e quindi parecchio prima dell’individuazione del primo focolaio di coronavirus, la donna doveva andare via da Taiwan per la Cina. In particolare, si legge sul post, sarebbe dovuta andare a Wuhan, il luogo dove il virus cinese è partito. Insomma, strappandogli il passaporto e mangiandoglielo, il giovane Golden Retriver ha salvato la vita ad una ragazza taiwanese, che non ha raggiungo la Cina nel momento in cui il coronavirus si è diffuso a macchia d’olio.

Una storia vera che ha colpito tutti, scaldando i cuori di migliaia di persone. Il compagno a quattro zampe, che senza dubbio è stato sgridato dopo il misfatto, ora potrà ricevere tutti i complimenti e qualche premio per quanto fatto. Alla fine, come sempre, il cane si è dimostrato essere il migliore amico dell’uomo, salvandolo anche con una marachella.

