Tragico incidente a Bergamo: un uomo è morto precipitando dal balcone della propria casa. La caduta è stata fatale, ecco la ricostruzione

Tragedia a Bergamo, dove all’alba di questa mattina un uomo è precipitato dal balcone della propria abitazione ed è morto. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di domenica a Vigolo, comune della provincia bergamasca, e un 38enne ha perso la vita dopo un volo di circa 8 metri. Inutili i soccorsi, chiamati da vicini, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Davvero un incidente che ha dell’incredibile, nel quale purtroppo è deceduto un uomo di 38 anni. Secondo le prime ricostruzioni Luigi Bettoni (questo è il nome della vittima) sarebbe caduto nel vuoto nel tentativo di entrare, arrampicandosi, dalla finestra del balcone nella propria casa situata in Via Roma. L’uomo, infatti, avrebbe dimenticato le chiavi del portone dell’abitazione e avrebbe così deciso di tentare la via più difficile per rientrare.

Purtroppo, però, il 38enne ha perso l’equilibrio ed è caduto da un altezza di 8 metri da terra. L’arrivo dei soccorsi non ha potuto evitare il tragico epilogo. Bettoni, molto conosciuto nel paese, è morto a causa di un grave trauma cranico ed il corpo senza vita è stato trovato dai vicini nel cortile. Sul posto per accertare i fatti sono intervenuti i carabinieri del comando di Clusone. Davvero una tragedia, dovuta molto probabilmente ad una troppa negligenza ed una sottovalutazione del rischio.