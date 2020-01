Si torna a parlare di Ambra, la maestra 41enne uccisa ad Alessandria. Arriva, infatti, la confessione che porta all’omicidio passionale: i dettagli.

Torna agli onori della cronaca l’omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra che ha perso la vita a soli 41 anni nell’Alessandrino, nella giornata di ieri.

I carabinieri di zona, infatti, si sono subito mobilitati per cercare l’uomo che ha uccisa la donna nella sua casa di Valenza. Dopo un lungo interrogatorio, i militari hanno fatto confessare un uomo conosciuto sia alla donna che alla famiglia della vittima.

Così le indagini sono quasi giunte alla conclusione, percorrendo la pista dell’omidio passionale.

Ambra, ecco chi è l’uomo che ha ammazzato la maestra

Così dopo i vari interrogatori, i Carabinieri sono riusciti a scoprire chi è l’assassino. Si tratta di Michele Venturelli, un uomo di 46 anni. L’uomo avrebbe preso la decisione di uccidere la maestra, solamente perchè la donna si era innamorata circa un anno fa, aveva cambiato idea sul suo conto.

Così dopo la confessione della donna, Venturelli l’avrebbe colpita con violenza con un martello che aveva nello zaino. Presa coscienza del delitto, l’uomo avrebbe provato a togliersi la vita, buttandosi sotto un treno. L’uomo però è rimasto solamente ferito ed è in stato di fermo all’ospedale di Alessandria.

La donna inoltre era anche un’attivista del Movimento 5 Stelle. Nella giornata di ieri, proprio il Movimento pentastellato ci ha tenuto a ricordarla attraverso una nota nel Blog delle Stelle, in cui si afferma: “Ieri è venuta a mancare Ambra Pregnolato, una storica attivista del MoVimento 5 Stelle di Valenza, in provincia di Alessandria. Ambra era una maestra d’asilo, una madre, una persona da sempre impegnata a migliorare la vita della sua comunità. Era un’amica con cui abbiamo condiviso tante battaglie per i valori in cui crediamo“.

La nota poi si conclude: “Perdere un’amica è sempre doloroso, ma le circostanze della sua scomparsa lasciano sgomenti. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento terribile, augurandoci che sia fatta presto luce su questa triste vicenda“.

L.P.

