Accoltellato a Napoli improvvisamente e senza motivo. La testimonianza di un 26enne di Caserta vittima della microcriminalità venerdì sera al centro storico.

Accoltellato a Napoli senza motivo. Arriva purtroppo un altro caso di microcriminalità dal capoluogo lombardo. La tragedia, questa volta, arriva da Piazza Bellini, dove venerdì sera hanno avuto la peggio un 26enne e un 29eenne. Il primo è stabile, l’altro è ancora in gravi condizioni a causa di un polmone forato.

Il più fortunato, di Caserta e ancora ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini, ha raccontato il suo dramma nel corso di un’intervista a Il Mattino oggi in edicola. “Ci hanno inseguiti e accoltellati senza motivo”, esordisce scavando nei suoi incubi.

Accoltellato a Napoli, la testimonianza della vittima

Doveva essere una serata come le altre. Utile appena per bere un drink e passare qualche ora di relax dopo una giornata intensa. “Mi trovavo con un gruppo di amici in un locale in piazza Bellini – racconta lo sfortunato protagonista – Ero appena uscito dal bagno quando ho notato che Alessio, uno dei quattro che era con me, e con la mia fidanzata, stava discutendo animatamente con dei giovani. Ho capito che si trattava di motivi futili, forse una spinta, gli ho detto di lasciar perdere e ho messo fine alla discussione”.

Doveva finire lì. Con le scuse e un arrivederci. E invece: “Ma appena siamo usciti dal locale siamo stati inseguiti. Ci siamo messi a correre ma ci stavano dietro, così a un certo punto ci siamo fermati. Non ho neanche fatto in tempo a dire una parola che ci hanno preso a pugni”.

E in quel momento che inizia davvero il loro incubo. “Ci hanno riempito di pugni, abbiamo provato a scappare di nuovo per raggiungere la nostra auto. Ero preoccupato, non vedevo più la mia fidanzata. Sempre correndo l’ho chiamata al telefono, mi ha risposto per fortuna, era scappata anche lei in un’altra direzione. Intanto, uno dei ragazzi che ci inseguiva, ha detto all’altro prendi la pistola”.

Dal rischio della pistola alla salvezza

Ma nell’adrenalina del momento nessuno dei due aveva compreso davvero cosa fosse successo. Finché non hanno avvertito dolore e visto il fiume di sangue che scorreva: “Abbiamo continuato a correre. Ricordo una gran confusione e altre botte, poi finalmente quei teppisti sono scappati via. Solo allora mi sono reso conto di essere pieno di sangue”.

Poi continua: “Avevo una ferita sulla parte destra del torace, mentre il mio amico Alessio era stato colpito all’inguine: eravamo sfiniti, mi sentivo debole. Per fortuna sono arrivati i carabinieri che hanno allertato i soccorsi. E meno male che non hanno usato la pistola”.

“La situazione ormai è incontrollabile, come incontrollabili sono gli episodi di violenza per i quali, anche per futili motivi, si è pronti a uccidere”, denuncia il ragazzo. “Nel mio caso si trattava di coetanei, ma spesso sono i giovanissimi che si armano”. Tornerà mai a Napoli: “Vivo a Caserta e fino a oggi, ho frequentato Napoli. È una città bellissima ma rovinata dalla delinquenza. Non so se ci ritornerò, per il momento certamente no”.