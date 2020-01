Zaniolo di nuovo attaccato dai tifosi della Lazio. I supporters biancocelesti hanno posizionato uno striscione offensivo nei confronti del talento giallorosso fuori dai cancelli del centro sportivo di Trigoria

Clima rovente alla vigilia del derby Roma-Lazio in programma domenica 26 gennaio alle ore 18. In attesa del confronto sul campo, le solite schermaglie tra tifosi animano l’attesa per una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le compagini con la Lazio, reduce da 11 vittorie di fila, impegnata nella rincorsa alla vetta e la Roma che deve consolidare la posizione tra le prime quattro.

Protagonista, suo malgrado, della vigilia del Derby capitolino un calciatore che domenica non sarà in campo all’Olimpico ovvero Niccolò Zaniolo. Dopo i cori offensivi di sabato scorso rivolti al talento giallorosso dai tifosi della Lazio nel corso del match contro la Sampdoria, stamane, si è verificato un altro episodio increscioso nei confronti dello stesso Zaniolo.

Lo striscione contro Zaniolo

Stamane all’arrivo nel centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, gli addetti si sono ritrovati di fronte a uno striscione offensivo nei confronti di Zaniolo.

“Zaniolo come Rocca … Zoppo di Roma“, questo il testo dello striscione seguito dall’immagine di una sedia a rotelle. Il riferimento è a Francesco Rocca, ex calciatore della Roma negli anni ’70-’80 per il quale nel derby funesto in cui perse la vita il tifoso laziale Vincenzo Paparelli venne esposto uno striscione analogo (Rocca zoppo di Roma) indirizzato al calciatore, vittima di numerosi infortuni nella sua carriera.

Le reazioni allo striscione contro Zaniolo

Numerosi tifosi della Roma si sono radunati a Trigoria per sostenere la squadra in vista del derby. Tra cori e striscioni, i supporters giallorossi hanno invitato la squadra a vincere la stracittadina proprio per Zaniolo.

L’allenatore Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia, ha stigmatizzato l’episodio definendo “inaccettabile” lo striscione affisso a Trigoria da coloro che “non amano il calcio”. Nella tarda mattinata è arrivata anche la risposta di Chiara Rocca, figlia di Francesco, la quale in un post su Facebook ha scritto: “Mi fate scrivo ma non in quanto laziali ma in quanto essere umani, individui con cui non condivido l’appartenenza alla specie.”

