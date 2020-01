WhatsApp, creare gruppi per la segnalazione di posti di blocco non è reato: lo sostiene il giudice del tribunale di Genova Luisa Avanzino.

La creazione di gruppi su WhatsApp per segnale eventuali posti di blocco delle forze dell’ordine non costituisce reato. Lo sostiene il giudice del tribunale di Genova, Luisa Avanzino, che ha deciso infatti di archiviare l’inchiesta relativa ai 49 ragazzi liguri che avevano fatto qualcosa di simile. Per il giudice – secondo quanto riferito in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – non si potrebbe parlare di vilipendio pubblico dal momento che la chat e la conversazioni hanno carattere chiuso.

WhatsApp, creare gruppi per segnalare posti di blocco: si può

I ragazzi in questione, tempo fa, avevano creato una grande chat in cui si davano consigli sulla presenza di posti di blocco per non incorrere in multe e sospensioni della patente. La creazione di questo gruppo WhatsApp – secondo quanto dichiarato dal Gip – non avrebbe assolutamente alterato il servizio, visto anche il numero comunque limitato dei partecipanti alla chat. Tutto questo, dunque, non costituisce reato.

