Coloro che acquisteranno subito un Samsung Galaxy S20 o S20 Ultra riceveranno un regalo da 150 euro: i dettagli

In uscita in casa Samsung per questo 2020 ci sono il Samsung Galaxy S20 e l’S20 Ultra. Non vi sono conferme totali, ma gran parte di caratteristiche ed il prezzo sono fonte di rumors importanti. Inoltre, secondo quanto riferito da Evleaks, sarebbe previsto un regalo per coloro che acquisteranno uno dei due top di gamma a poche settimane dall’uscita. Si parla delle Samsung Galaxy Buds+, le quali usciranno propri insieme ai due cellulari, che potrebbero avere un valore di mercato di circa 150 euro come il modello precedente.

Samsung Galaxy S20, caratteristiche e prezzo

La presentazione del top gamma di casa Samsung avverrà il prossimo 11 febbraio e l’evento si terrà a San Francisco. Per quel che riguarda il prezzo dell’S20, nel modello base da 12 gb di RAM e 128 gb di memoria interna, dovrebbe essere di circa 900 euro per la versione 4G. Per quanto riguarda la 5G invece saliamo a 1029.

Proprio come per il prezzo, anche la scheda tecnica di S11 è ancora alquanto provvisoria, sebbene in linea di massima ci aspettiamo quanto segue.

Le caratteristiche tecniche:

Schermo: 6,2” AMOLED WQHD+ (1.440 x 3.200 pixel, 20:9, 563ppi) a 120Hz (solo in full HD).

CPU: Qualcomm Snapdragon 865 (molto probabilmente anche in Italia, in caso contrario Exynos 990).

RAM: 12 GB LPDDR5.

Memoria interna: 128 GB UFS 3.1 espandibile (con microSD fino a 1 TB).

Fotocamera posteriore Principale: 12 megapixel, Sony IMX 555. Grandangolo: 12 megapixel, Samsung ISOCell S5K2LA.

Zoom 3x (30x digitale): 64 megapixel, Samsung ISOCell S5KGW2, registrazione video [email protected]

Fotocamera frontale: 10 megapixel con foro nel display, Sony IMX374, registrazione video [email protected]

Connettività: 5G (opzionale), LTE, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio.

Batteria: 4.000 mAh con ricarica a 25W.

Certificazione: IP68.

Dimensioni: 152 x 68 x 7,9 mm.

Peso: 164 grammi.

OS: Android 10 con OneUI 2.0.

