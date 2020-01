Incredibile disavventura per il signor Gaetano Costantini, che non riceveva più la pensione con una motivazione davvero bizzarra

Una storia davvero inverosimile ci arriva da Pian di Vedoia (Ponte nelle Alpi). Un uomo, Gaetano Costantini, ha improvvisamente scoperto di essere… morto. E l’ha scoperto quando improvvisamente non ha ricevuto più la pensione. Recatosi in banca per chiedere cosa fosse accaduto, gli è arrivata l’incredibile risposta.

Immaginate come potreste sentirvi se improvvisamente qualcuno vi dice che siete morti, mentre voi siete lì davanti a loro. Come minimo inizieremmo a toccarci per renderci conto se siamo ancora lì, se siamo un ologramma o chissà cosa. Stessa sensazione avrà provato il signor Gaetano, che deve essersi sentito protagonista di un film, o di una candid camera. La storia la racconta Il Gazzettino, che ha intervistato proprio Gaetano Costantini. “Non incolpo nessuno, sono cose che possono accadere”, il serafico commento del protagonista di questa curiosa storia.

Non riceve la pensione perché è morto… ma era vivo!

La spiegazione di quanto è accaduto è molto semplice. Nella stessa via in cui risiedeva il nostro eroe, qualche numero prima, abitava un altro Gaetano Costantini, che però era appena deceduto, creando un caso di omonimia che per errore riportava come morto lui. Per questo motivo la banca, come da prassi, gli aveva bloccato l’erogazione della pensione: se n’è accorto quando è andato a prelevare. “Ero andato a effettuare un prelievo allo sportello della banca – racconta il signor Costantini – Ma il Bancomat mi rifiutava l’operazione. Chiamo la banca il giorno dopo per avere spiegazioni e l’impiegato, per tutta risposta, mi fa ‘Guardi che lei è morto’. Evidentemente no, gli rispondo io, visto che sono qui al telefono con lei. Era palese ci fosse un errore, e infatti la banca mi ha detto di chiamare l’INPS”.

“In paese pensavano fossi morto davvero”

Alla fine l’Inps ha risolto la questione con la pensione, ma il problema era diventato un altro: in paese la notizia ha iniziato a diffondersi. Il certificato di morte era arrivato anche in Comune, a Ponte nelle Alpi, ma lì hanno capito subito che c’era un errore e l’hanno risolto. Ma in paese si stava diffondendo la voce che il signor Gaetano fosse morto, con alcune scene anche piuttosto divertenti. Dal barista che è trasalito vedendolo entrare al bar alla ditta raccolta rifiuti che non gli ritirava più la spazzatura. “Sono stati bravi tutti quelli che mi hanno aiutato, ringrazio tutti, per me va bene così. Non incolpo nessuno, sono cose che possono succedere”, ha risposto serafico il signor Costantini, che ha fatto capire che non sporgerà denuncia. Se non altro, se è un po’ superstizioso, Gaetano può essere contento: questi episodi sono un po’ inquietanti ma allungano la vita!