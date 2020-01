L’attrice umbra Laura Chiatti si mostra senza veli su Instagram e fa letteralmente impazzire tutti i suoi fan e non solo

Da sempre considerata bella come un fiore, l’attrice umbra Laura Chiatti difficilmente si mostra senza vesti. Per una volta però ha fatto un’eccezione per festeggiare il milione di follower su Instagram e per ringraziare proprio il suo ‘pubblico’. La 37 enne infatti ha postato una sua foto nella quale indossa solo un asciugamano in vita, mentre lascia vedere il resto. “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me”, ha scritto.

Laura Chiatti, siparietto con Belen su Instagram

La foto ha mandato in visibilio non solo le persone comuni, ma anche molti vip sia uomini che donne. Ad apprezzare in particolare è Belen Rodriguez che scrive: “Ahah! Meraviglia, stupenda”. Ma non è la sola perché si unisce anche la collega ed amica Michela Quattrociocche: “Amore la foto della vita sei pazzesca”.

Carlo Mengucci, direttore marketing e comunicazione di Etro, ha invece simpaticamente detto: “Io sono stato il primo di un milione. Ti ricordi?” e Laura ha risposto “amore come potri dimenticare. Tu mi avviasti Instagram”.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta in piscina con un costume mozzafiato – FOTO