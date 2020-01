Giancarlo Magalli ha fatto un incidente. L’automobile sulla quale viaggiava il famoso conduttore televisiva è uscita totalmente distrutta dal sinistro stradale.

Giancarlo Magalli ha fatto un incidente stradale. Il famosissimo conduttore televisivo oggi era a bordo della macchina, che si è schiantata in modo disastroso. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Come si vedono nelle foto pubblicate dallo stesso autore, l’uomo ha fatto un bruttissimo incidente, schiantandosi ad altissima velocità contro il ciglio della strada. Le immagini stanno facendo il giro del web ed in tantissimi stanno commentando quello che è appena accaduto. Qualcuno si sincera delle condizioni di Magalli, domandandogli come stia, cosa sia successo e se si senta bene. Altri, invece, ironizzano, mettendo delle foto di qualche modella ed affermando che per colpa sua l’uomo si fosse distratto mentre guidava. Le cose, quantomeno, sono stemperate ed ora tutti stanno bene.

Giancarlo Magalli sbatte con l’auto, immagini spaventose – FOTO

E’ difficile comprendere cosa sia successo esattamente. Dalle foto è però possibile fare una ricostruzione, per quanto sommaria, dell’incidente. Alla guida della sua Smart color bianco perla, il presentatore televisivo deve aver perso leggermente il controllo. Pare che proprio per questo l’auto sia strusicata con violenza ed a lungo contro il guardrail, consumandosi. L’impatto poi è stato parecchio forte e la parte frontale della macchina ha subito importanti danni. L’abitacolo si è costellato di quello che era nel cruscotto e di tantissimi pezzettini che fanno parte della scocca e dell’interno di quello che c’è sotto il cofano. Uno dei commenti con più commenti è quello di una donna che scrive:

“Le sono vicina. L’importante che nessuno si è fatto niente. Oh, mamma mia. L’impatto è stato traumatizzante un miracolo. La prego.. scriva qualcosa ancora che ci dia sue notizie.

Un abbraccio forte”

