Fontana di Trevi, la risposta della Giunta alla mozione del del Movimento 5 stelle. Si propone una vera e propria barriera anti-barbari all’esterno del monumento.

Fontana di Trevi, si infiamma di nuovo la polemica a Roma. E’ giusto piazzare arginare in qualche modo la folla umana davanti allo storico reperto? Mentre la risposta continua a dividere la capitale, martedì scorso è stata approvata all’Assemblea la mozione del Movimento 5 Stelle con 24 voti favorevoli e un solo astenuto.

Fontana di Trevi, l’ultima richiesta per preservarla

La richiesta, in pratica, esorda il sindaco Virginia Raggi alla realizzazioni di impianti protettivi per non deturpare l’opera. Ma diversamente dalle vecchie proposte, questa volta si tratterebbe di una “barriera protettiva che impedisca di sedersi sul bordo della fontana”.

Quindi una vetro trasparente che non permetterebbe nemmeno più l’avvicinarsi, nonché un qualcosa di decisamente più drastico rispetto agli attuali divieti. Si valuta, inoltre, anche un “presidio fisso potenziato” da parte dei vigili urbani per filtrare anche l’accesso.

Ma la giunta si dice contraria a tale rigidità. Luca Bergamo, vice sindaco della città, prevede piuttosto un’altra soluzione: “Sarebbe più semplice ed efficace gestire i flussi attorno all’area che erigere una barriera. Non si può negare il piacere di apprezzare la Fontana con la sua migliore conservazione, credi sia più opportuno confronto internazionale di idee sulla gestione dei flussi nell’area a soluzioni improvvisate”. Cittadini e turisti, ovviamente, non apprezzano per niente la proposta del M5S.