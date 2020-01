Elezioni regionali Emilia Romagna: gli scrutini comiceranno già poco dopo le 23, alla chiusura dei seggi. Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio il nome del vincitore.

Elezioni regionali Emilia Romagna: il nome del vincitore e quindi nuovo governatore della regione uscirà già nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. Appena il tempo di chiudere i seggi e le schede verranno subito scrutinate. Un esito attesissimo anche a Roma per quello che potrebbe significare in chiabve nazionale.

Tutti i sondaggi annunciano un testa a testa tra il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) e la leghista Lucia Borgonzoni, appoggiata da tutto il centrodestra.Con loro anche Simone Benini (M5S), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista), Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) e Domenico Battaglia (Movimento 3V).

Da dove si riparte? Indicativamente dai risultati delle ultime Europee 2019 che hanno espresso un vertdetto chiaro a che se non troppo atteso: la Lega era stato il primo partito in Emilia-Romagna con il 33,8% davanti al Pd (31,2%). Cinque anni prima, nel 2014, il Pd aveva ottenuto il 52,5% e la Lega il 5%.

C’è grande attesa quindi per l’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna, chiamata alle urne insieme alla Calabria. Il nuovo governatore verrà eletto a maggioranza. E con lui dalle urne usciranno anche i nomi di 49 consiglieri regionali. Saranno ammesse nel nuovo Consiglio solo le liste che supereranno il 3% dei consensi dopo lo spoglio. Potranno entrare anche le liste sotto quella quota sempre che il presidente collegato abbia superato il 5%. Alla lista o alla coalizione di liste del candidato presidente eletto, con il premio di maggioranza, sono garantiti 27 seggi, per avere la maggioranza garantita.

Come si vota in Emilia? Gli elettori potranno indicare al massimo due nomi di candidati consiglieri (un uomo e una donna), oltre a barrare il simbolo del presidente scelto. Ma gli elettori potranno anche emettere un voto disgiunto ovvero, cioè dare la preferenza ad un candidato presidente ma scegliere candidati di liste differenti come consiglieri.