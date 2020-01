Crollo sull’autostrada A26: c’è una scioccante ipotesi al vaglio del Pm di Genova dopo l’incidente avvenuto nel finale del 2020 a Genova.

Crollo autostrada A26: l’incidente era forse prevedibile in base alle ispezioni fatte. E’ questa la scioccante ipotesi al vaglio di Stefano Puppo, Pm di Genova, a cui è stato affidato il fascicolo per far chiarezza sulla vicenda.

Crollo in galleria sull’autostrada A26: l’ipotesi del Pm

L’episodio risale allo scorso 30 dicembre, e fortunatamente non ci furono vittime o feriti. Il tutto avvenne attorno alle 18.00 nella Galleria Bertè sull’autostrada A26 fra Ovada e Masone, quando improvvisamente si staccò una parte dall’alto potenzialmente fatale. Autostrada poi emise la seguente nota: “Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento”.

Se fosse confermata l’ipotesi della Procura, potrebbe scattare il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti come è già successo per il crollo del ponte Morandi. Ma al vaglio del pubblico ministero c’è anche il mancato adeguamento alle direttive europee sulla sicurezza dei tunnel di tali dimensioni.

Le forze dell’ordine hanno nel frattempo ricostruito l’intero schema, con tanto di nomi e cognomi, con tutti i nomi coinvolti. La questione sta per entrare nel vivo.