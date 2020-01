Coronavirus Xi, presidente della Cina, lancia l’allarme a livello mondiale. Le cose si stanno mettendo veramente molto male.

Il coronavirus è l’argomento centrale che spaventa tutto il mondo ed alimenta ogni discussione. Il virus cinese sta creando un’ondata di terrore e di preoccupazione che non ha precedenti negli ultimi anni. In molti Paesi sono state alzate delle barriere per evitare che persone affette da tale malattia possano entrare nello Stato, ma non sempre le cose vanno come si spera, anzi. Come vi abbiamo riportato, già diversi Paesi hanno trovato nei propri confini delle persone affette dal virus cinese, originario di Wuhan. Oggi il presidente cella Cina Xi Jinping ha parlato della questione durante una riunione d’emergenza del Politburo della Repubblica Popolare Cinese. Il numero uno del Paese ha definito la situazione come molto grave.

Coronavirus, il presidente Xi: “Situazione grave, l’epidemia accelera”

Il Coronavirus sta creando sempre più vittime e più paura. I casi individuati sono sempre maggiori ed il governo cinese ha bloccato quasi 40 milioni di persone, non permettendo loro si andare via dal Paese. Le cose sono davvero molto complesse, la gestione dell’epidemia sta spingendo le autorità a fare il massimo e non è ancora stato trovato nessuna cura al virus. Potrebbero anche essere attivati a brevi dei protocolli per la gestione delle masse, onde evitare fughe di persone e di tanti possibili casi infetti, che andando altrove potrebbero aprire la mappa globale a nuovi focolai. Di seguito le dichiarazioni di Xi Jinping durante la riunione del Politburo della Repubblica Popolare Cinese, riportate da ANSA.

“Finché avremo fiducia costante, lavoreremo insieme, con prevenzione e cure scientifiche e politiche precise, saremo sicuramente in grado di vincere la battaglia. La situazione è grave. Di fronte alla grave situazione di un’accelerazione della diffusione del nuovo coronavirus, è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito”.

