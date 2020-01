Calciomercato Milan, arriva il 4° acquisto di gennaio e proviene direttamente dalla Premier League. Blitz a sorpresa del club rossonero.

Milan, è fatta anche per l’ultimissimo acquisto in programma. Lo anticipa Tuttosport oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, è praticamente fatta per l’arrivo dalla Premier League del 22enne Antonee Robinson del Wigan.

Calciomercato Milan, c’è Robinson per la fascia

Si tratta di un terzino sinistro, il quale prenderà il posto del partente Ricardo Rodriguez e farà da vice a Theo Hernandez. La situazione per l’esterno svizzero si è infatti sbloccata: per il Fenerbahce, dopo lo stop al mercato per questioni di fair play finanziario, è arrivata l’immediata riapertura dopo una mediazione tra le parti.

Così ora l’affare, di fatto chiuso prima di questo imprevisto, può definitivamente decollare. La società rossonera incasserà 6 milioni di euro, parte dei quali potrebbero essere reinvestiti proprio per il giovane Robinson in arrivo. Il talento britannico arriva infatti in prestito con diritto di riscatto, con un valore fissato attorno ai 12 milioni di euro.

Virtualmente sarà l’operazione conclusiva dopo gli approdi di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Asmir Begovic, ma non sono esclusi colpi di scena. In caso di partenza in extremis di Krzysztof Piatek o Suso, infatti, arriverebbe un loro sostituto. Ma la rosa al momento è completa così. L’unico tassello mancante era appunto un esterno mancino, dal momento che Rodriguez aveva espressamente richiesto la cessione.