Beppe Grillo, con un post su Facebook, ha annunciato che dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. Annullato il tour di spettacoli

Beppe Grillo ha utilizzato Facebook per annunciare che, a breve, dovrà essere operato per curare un problema di salute relativo ad apnee notturne. Un inconveniente che costringe il comico genovese, fondatore del Movimento Cinque Stelle, ad annullare il prossimo tour di spettacoli “Terrapiattista” in programma da febbraio.

“Fra degenza e convalescenza non sarò in grado di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro“, scrive Grillo su Facebook, firmandosi con uno pseudonimo particolare, L’Elevato.

A corredo del post di Grillo su Facebook c’è un video senza audio verosimilmente riconducibile a un esame medico cui il comico si è sottoposto per il problema di salute citato.

Una settimana difficile per il M5S

Non è stata una settimana semplice quella che si sta per concludere per il Movimento Cinque Stelle. L’annuncio sul problema di saluto di Beppe Grillo segue, infatti, quello di Luigi Di Maio sulle dimissioni dal ruolo di guida politica del Movimento. Addio cui lo stesso Grillo ha risposto ringraziando Di Maio per il compito svolto.

Domenica 26 gennaio, inoltre, il M5S è atteso da un test elettorale importante con le elezioni regionali previste in Emilia Romagna e Calabria. Due consultazioni che, al di là delle smentite di rito, potrebbe avere anche qualche conseguenza sulla tenuta dell’esecutivo di governo formato dalla coalizione PD-M5S.

