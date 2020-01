Terremoto in Turchia: nel tardo pomeriggio di oggi una nuova scossa, dopo quella di due giorni fa, ha colpito il Paese. Il bilancio provvisorio parla di almeno 14 morti.

Terremoto in Turchia: una scossa fortissima, pari ad una magnitudo 6.8 ha colpito il sud-est del Paese attorno alle 20.55 locali (le 18.55 in Italia). Il primo bilancio è pesante: almeno quattrordici persone sono morte, altre decine sono rimaste ferite e diverse intrappolate sotto le macerie.

Il sisma è stato avvertito ad una profondità di 6,7 chilometri vicino alla città di Sivrice (nella provincia orientale di Elazig). E la prima scossa è stata seguita da numerose altre di assestamento, un paio delle quali sono state registtate con una magnitudo di 5.4 e 5.1.

La provincia colpita dal sisma si trova a circa 650 chilometri a Est di Ankara, la capitale turca. E il governatore locale, Cetin Oktay Kaldirim, ha dichiarato alla televisione NTV che tre persone sono morte nella provincia. Invece l’agenzia statale Anadolu ha citato un’altra fonte ufficiale dicendo che altre tre persone sono decedute nella vicina provincia di Malatya. Qui si contano almeno 45 persone ferite.

Violento terremoto in Turchia, la storia del Paese è segnata dalle tragedie

A poche ore dal violento sisma che ha colpito la Turchia un primo punto sulla situazione è stato fatto dal ministro della Difesa, Hulusi Akar. Ha dichiarato ufficialmemnte che non sono arrivate ancora notizie certe dai villaggi più lontani. Quell’area, nelle scorse settimane, era stata colpita da una fitta nevicata e quindi è anche più difficile raggiungerla. In ogni caso ci sono diversi edifici distrutti, come ha spiegato il ministro dell’Interno di Ankara, Suleyman Soylu.

La scossa è stata avvertita anche in Paesi vicini come Libano, in Siria e in Iran. Ma non è nemmeno la prima così forte in Turchia. Ad esempio nell’agosto del 1999 un terremoto di magnitudo 7.6 colpì la città occidentale di Izmit, 90 chilometri a sud-est di Istanbul. Allora i morti furono 17mila e circa 500mila persone erano imaste senza casa. Nel 2011 invece un terremoto aveva colpito la città orientale di Van e la città di Ercis, uccidendo 523 persone.

Solo nelle prossime ore, con l’arrivo del giorno e della luce, sarà possibiel fare una stima più certa delle vite umane perdute e dei danni. E intanto la macchina dei soccorsi, anche dall’estero, si sta già mettendo in moto.