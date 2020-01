Spazio, Luca Parmitano è pronto per uscire la quarta volta insieme ad un collega della NASA. Sarà la sua ultima passeggiata prima del rientro sulla Terra.

Luca Parmitano è pronto. L’astronauta siciliano, che comanda la nuova missione nello spazio come membro dell’ESA (Agenzia Spaziale Europe) effettuerà una nuova passeggiata nello spazio. Succederà tra poche ore, il 25 gennaio, insieme al colegfa americano Andrew Morgan della NASA.

Per lui sarà la quarta uscita dalla ISS durante questa nuova missione nello spazio cominciatanel luglio scorso. Insieme avranno un compito delicato ma fondamentale. Dovranno completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento dell’Alpha Magnetic Spectrometer. I due astronauti hanno già fatto finora tre passeggiate spaziali nel 2019: il 15 e il 22 novembre, ma anche il 2 dicembre.

In pratica Parmitano e Morgan dovranno verificare il lavoro già effettuato in precedenza per prolungare la vita del rivelatore di particelle. Serviranno circa tre ore per stabilire che non ci siano perdite al sistema di raffreddamento e che il dispositivo sia pronto a fare da supporto per ulteriori ricerche sulle origini del nostro Universo.

Dalla Terra sarà possibie seguire tutto in diretta a partire dalle 12.15 italiane. L’uscita, se i tempi verrano rispettati, dovrebbe essere attorno alle 12.50. E alla fine, l’Alpha Magnetic Spectrometer (che ricerca materia oscura, antimateria e misura i raggi cosmici) tornerà a nuova vita. La riparazione del sistema di raffreddamento infatti garantirà che possa continuare a fornire dati alla scienza. Tutta la diretta potrà essere seguita sulla web tv dell’ESA.

Luca Parmitano quasi pronto, il 6 febbraio è previsto il suo ritorno



“Curiosi di guardare all’interno della Stazione Spaziale Internazionale? Io e Drew Morgan non vediamo l’ora di mostrarvela. Sintonizzatevi su ESA Web TV prima del nostro #SpacewalkForAMS sabato per il tour completo”. Questo il messaggio di Luca Parmitano a poche ore dalla sua ultima passeggiata spaziale per questa missione.

L’astronauta italiano infatti è quasi pronto per rientrare sulla Terra dopo più di 6 mesi trascorsi a bordo della ISS. Il 6 febbraio prossimo, insieme ad Alexander Skvortsov e Christina Koch, atterrerà in Kazakistan poco dopo le 10 del mattino dopo ben 201 giorni nello spazio. Parmitano era partito in direzione ISS il 20 luglio 2019 a bordo della navetta Soyuz insieme all’astronauta NASA Andrew Morgan ed al russo Alexander Skvortsov.

Parmitano, come ha spiegato l’Agenzia Spaziale Europea, ha offerto supporto per oltre 50 esperimenti europei e 200 esperimenti internazionali nello spazio. Dopo l’atterraggio in Kazakistan, sarà trasferito direttamente al Centro Addestramento Astronauti in Germania. Lì affronterà un intenso programma scientifico e di riabilitazione, dopo i mesi di lavoro trascorsi in microgravità.