Roma, arrestate 2 maestre dell’asilo per schiaffi e urla ai bambini: è accaduto in una scuola dell’infanzia alle porte della Capitale.

Nuovo caso di maltrattamenti ai danni di bambini, questa volta alle porte di Roma. Due maestre di un asilo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – sarebbero state infatti arrestate per violenza fisica e psicologica ai danni dei piccoli. Nello specifico, le due donne avrebbero preso a schiaffi i bimbi e rivolto urla e offese al loro indirizzo in più occasioni. Ora entrambe le maestre si troverebbero agli arresti domiciliari. Non è la prima volta che accade una cosa simile e qualcosa di analogo era accaduto recentemente in una scuola di Matera.

Roma, arrestate 2 maestre per maltrattamenti sui bambini

Le maestre – secondo il Gip e secondo le intercettazioni audio-video – avrebbero maltrattato i bambini della scuola dell’infanzia con schiaffi, urla e punizioni esemplari. Le indagini sarebbero scattate in seguito alla segnalazione di alcuni genitori e sarebbero state condotte dai carabinieri della stazione di Formello, in provincia di Roma. Non sono state diffuse le immagini di questo orrore per “rispettare la dignità delle giovani vittime“.

