Un operaio 40enne della provincia di Padova si è tolto la vita dopo il licenziamento sancito dall’azienda per cui lavorava. Alla base del provvedimento un uso improprio dei permessi dovuti con la legge 104

Ha lasciato un biglietto nella sua auto abbandonata per spiegare ai familiari il gesto che si apprestava a compiere. Lasciata l’automobile, si è recato in una radura per poi impiccarsi a un albero. Ha deciso di morire così, suicidandosi, un operaio 40enne, licenziato poco prima dall’azienda per cui lavorava. Un provvedimento al quale l’uomo ha reagito in modo estremo, al termine di una vicenda che proseguiva da tempo. Il corpo è stato rinvenuto da alcuni passanti che hanno subito avvertito le forze dell’ordine.

I motivi del licenziamento

Tra l’azienda produttrice di tubi in gomma e l’operaio era in atto una vertenza dovuta alla contestazione a quest’ultimo dei permessi ottenuti con la Legge 104, la quale consente a chi ne ha diritto di assentarsi dal lavoro per assistere familiari con problemi di salute o affetti da gravi handicap.

Stando a Repubblica, l’azienda aveva avviato la vertenza in quanto l’operaio, nei giorni di permesso, sarebbe stato colto in altre luoghi e avrebbe disatteso alle motivazioni per cui doveva assentarsi dal lavoro.

C’erano state anche audizioni tra le parti nelle quali l’operaio ha provato a convincere, invano, i datori di lavoro della sua innocenza. Nulla da fare. L’azienda, pertanto, ha optato per il provvedimento estremo e licenziato il 40enne per giusta causa.

Indaga la procura

Sul caso sta indagando la procura di Rovigo. Il sindacato Filctem Cgil di Padova ha annunciato che approfondirà la vicenda. Stando all’ente, le contestazioni al lavoratore non sembrano così gravi da portare a un licenziamento immediato. L’azienda, dal canto suo, dopo il suicidio dell’operaio ha interrotto la produzione per mezza giornata su richiesta dei colleghi del 40enne.

